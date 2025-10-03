Rencontre : Apprendre en chemin Médiathèque intercommunale La Boussole Saint-Dié-des-Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T16:30:00 – 2025-10-03T17:30:00

Fin : 2025-10-03T16:30:00 – 2025-10-03T17:30:00

Grande voyageuse, Katia Astafieff a suivi les pas du botaniste et aventurier Victor Jacquemont, des contreforts de l’Himalaya jusqu’au Gange. Thomas Vennin nous emmène dans une échappée buissonnière au cœur des Pyrénées. L’un et l’autre interrogent le voyage — lointain ou proche — comme une école de la curiosité, du rêve, de la liberté.

Médiathèque intercommunale La Boussole 2 place Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 03 29 51 60 40 https://escales.saint-die-des-vosges.fr/

Pour sa 36ème édition, le Festival International de Géographie (FIG) de Saint-Dié-des-Vosges mettra à l’honneur le thème du « Pouvoir » et accueillera l’Indonésie comme pays invité.

Festival International de Géographie