Rencontre : « Archéologie du bâti » Samedi 20 septembre, 14h00 Place du Chapitre Gard

Gratuit. Sans réservation.

️ Les bâtiments nîmois à travers l’archéologie

Tout comme les objets retrouvés en fouilles, les bâtiments sont des traces matérielles précieuses de la vie humaine. Leur étude révèle l’évolution :

des modes de vie,

des techniques de construction,

et des styles architecturaux, témoignant des changements sociaux au fil du temps.

Accompagnez les archéologues de l’Inrap pour découvrir l’histoire des bâtiments de Nîmes et plongez dans son riche passé.

Place du Chapitre Place du Chapitre, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie Située dans le cœur historique, entre le musée du vieux Nîmes et la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor, la place du Chapitre possède une fontaine monumentale en escalier.

© Odile Maufras, Inrap