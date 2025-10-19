Rencontre: Architectes et Frugalité Heureuse & Créative – mais pas que …! Galerie « La prairie nature – zone sensible » Fondettes

Rencontre: Architectes et Frugalité Heureuse & Créative – mais pas que …! Dimanche 19 octobre, 10h30 Galerie « La prairie nature – zone sensible » Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T10:30:00 – 2025-10-19T12:30:00

Fin : 2025-10-19T10:30:00 – 2025-10-19T12:30:00

À l’occasion de l’exposition présentée par le CAUE 37, qui met en lumière 28 projets d’architectes exerçant en Indre-et-Loire, le groupe Touraine de la Frugalité Heureuse & Créative vous invite à une matinée d’échanges autour de la profession d’architecte et des valeurs de la frugalité — mais pas seulement !

Cette rencontre conviviale, animée par des représentant·es du CAUE 37 et du groupe local Touraine, réunira également plusieurs auteur·ices des projets exposés.

Le tout accompagné d’un café-croissant pour bien commencer la journée !

Le Mouvement pour une Frugalité heureuse et créative s’est construit autour de son Manifeste (17 000 signataires), lancé le 18 janvier 2018 par Dominique Gauzin-Müller (architecte-chercheure), Alain Bornarel (ingénieur) et Philippe Madec (architecte et urbaniste).

Les professionnels du bâtiment et de l’aménagement du territoire ne peuvent se soustraire à leur responsabilité. Leurs domaines d’action émettent au moins 40 % des gaz à effet de serre pour les bâtiments, et bien plus avec les déplacements induits par les choix urbanistiques, telle la forte préférence pour la construction neuve plutôt que la réhabilitation. Choix qui suppriment, tous les 10 ans, l’équivalent de la surface d’un département en terres agricoles. L’engagement collectif et individuel s’impose.

Le Manifeste appelle les professionnels du bâtiment et de l’aménagement et les citoyens et citoyennes à se mobiliser pour : “Ne plus administrer – s’engager”, “Ne plus construire – réhabiliter”, “Ne plus aménager – ménager”, “Ne plus consommer – contenter”, “ Faire mieux avec moins “. Depuis 2018, une multitude d’initiatives émergent partout en France et dans d’autres pays face aux menaces qui s’accumulent : dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, raréfaction de ressources épuisables, pollution accrue de l’air, des terres et des mers, creusement des inégalités…

En réalisation comme en conception, la frugalité demande de l’innovation, de l’invention et de l’intelligence collective (conception bioclimatique, matériaux bio et géo sourcés, réemploi, approches low tech, réduction de l’empreinte écologique dans les choix urbanistiques, savoir-faire contributifs, engagement citoyen…).

Ce mouvement international, pluriel et décentralisé est fait de groupes locaux, régionaux, nationaux ou thématiques, soutenus par l’association de la Frugalité heureuse. Il s’anime bénévolement de multiples initiatives, proposant visites, conférences, rencontres, ateliers, publications, partages d’expériences…

Galerie « La prairie nature – zone sensible » 5 rue Noel Carlotti 37230 Fondettes Fondettes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 08 57 31 77 [{« link »: « https://frugalite.org/a-propos-de-la-frugalite/ »}]

©CAUE37 @Frugalité Heureuse & Créative