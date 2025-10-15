Rencontre architectes et paysagistes Arkinova – Générateur d’Activités Anglet

Rencontre architectes et paysagistes Mercredi 15 octobre, 18h30 Arkinova – Générateur d’Activités Pyrénées-Atlantiques

Gratuit, entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-15T18:30 – 2025-10-15T20:00

Fin : 2025-10-15T18:30 – 2025-10-15T20:00

Une soirée de présentation croisée de projets engagés, autour de trois interventions qui explorent la construction publique durable, l’aménagement de cœur de village et la mobilité douce en contexte touristique.

Pôle ESS et médiathèque à Bayonne (quartier PESS)

Architectes : V2S – Vincent Candau et Serge Hiquet

Projet : Construction d’un pôle Économie Sociale et Solidaire et d’une médiathèque dans une démarche BDNA (Bâtiment Durable Nouvelle-Aquitaine). Le parc a été pensé pour infiltrer les eaux pluviales, renforcer la biodiversité et créer des lieux d’usages qualitatifs, avec un mobilier en réemploi.

Cœur de village à Behasque-Lapiste

Architectes : Delanne & Co

Projet : Construction de la mairie et de la place du village, en lien direct avec l’église, le fronton et le presbytère. Ossature bois, enduits traditionnels, ouvertures vers le grand paysage : le projet articule tradition et architecture contemporaine, au service d’un centre-bourg vivant.

Renouvellement urbain à Ascain

Architectes : HIRU

Projet : Repenser les espaces publics d’un village touristique pour préserver la qualité de vie des habitants, renforcer l’accessibilité piétonne et PMR, et pacifier la circulation automobile. Une approche durable au service de l’usage et de la cohérence urbaine.

Arkinova – Générateur d’Activités 73 Rue de Mirambeau, 64600 Anglet Anglet 64600 Aritxague Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Le Générateur d’Activités Arkinova à Anglet est un lieu phare de l’innovation en construction durable. Implanté au cœur du campus des Landes de Juzan, il réunit chercheurs, étudiants, start-ups et acteurs du bâtiment autour d’un objectif commun : imaginer l’architecture de demain. Ce bâtiment exemplaire, à énergie positive, conjugue bois, béton et métal en parfaite harmonie avec son environnement naturel. Son atrium bioclimatique central favorise les échanges et le travail collaboratif. Conçu comme un espace modulable et évolutif, Arkinova s’adapte aux besoins futurs. Il accueille également des centres de recherche et des chaires universitaires dédiées à l’écoconstruction. Un lieu inspirant où l’architecture devient moteur de transition.

Opération au coeur de village à Behasque-Lapiste ©Hiru (Architectes) Premier Plan (Paysagistes).