RENCONTRE ARTISTE ALYS WALKER-TINSON Béziers
RENCONTRE ARTISTE ALYS WALKER-TINSON Béziers samedi 4 avril 2026.
RENCONTRE ARTISTE ALYS WALKER-TINSON
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-08
Clôture de l’exposition Fleurs avec Alys Walker-Tinson échange sur son œuvre, sa technique et sa vision de la photo.
Pour clôturer l’exposition Fleurs , l’artiste photographe Alys Walker-Tinson, exposée au festival Hors Cadre 2025 au Korrigan, 1er prix de l’exposition Botanicals à la galerie Decagon de New York et finaliste du concours Cupoty de macro-photographie trois années de suite, nous honore de sa présence pour partager son œuvre, sa technique, sa vision de l’art et de la photographie. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Closing of the Fleurs exhibition with Alys Walker-Tinson: discussion of her work, her technique and her vision of photography.
L’événement RENCONTRE ARTISTE ALYS WALKER-TINSON Béziers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34