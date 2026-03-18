RENCONTRE ARTISTE ALYS WALKER-TINSON

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-08

Clôture de l’exposition Fleurs avec Alys Walker-Tinson échange sur son œuvre, sa technique et sa vision de la photo.

Pour clôturer l’exposition Fleurs , l’artiste photographe Alys Walker-Tinson, exposée au festival Hors Cadre 2025 au Korrigan, 1er prix de l’exposition Botanicals à la galerie Decagon de New York et finaliste du concours Cupoty de macro-photographie trois années de suite, nous honore de sa présence pour partager son œuvre, sa technique, sa vision de l’art et de la photographie. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Closing of the Fleurs exhibition with Alys Walker-Tinson: discussion of her work, her technique and her vision of photography.

L’événement RENCONTRE ARTISTE ALYS WALKER-TINSON Béziers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34