Rencontre artiste Aujourd’hui j’ai Beethov Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx

Rencontre artiste Aujourd’hui j’ai Beethov

Médiathèque l’Anima 2 rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Un public d’une trentaine de personnes est invité à prendre part à l’analyse d’une pièce de Beethoven. Un clavier, parfois électrique, est placé au centre de l’audience, les premiers participants sont à moins d’un mètre du piano. La musique est d’abord jouée une fois. Et puis, au cours d’une discussion collective, on cherche à identifier chaque instant de musique.

Vous êtes invités à prendre part à l’analyse avec le concertiste de piano classique Pierre Chalmeau, pour vivre une expérience enrichissante et captivante !

Cette rencontre avec l’artiste préparera le concert du lendemain samedi 13 décembre à 20h à l’Eglise (Bourg).

Tout public

Durée 1h30 .

Médiathèque l’Anima 2 rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96 mediatheque@saintmartindeseignanx.fr

