Rencontre artiste/public à l’esTRAde L’esTRAde Athis-Val de Rouvre

Rencontre artiste/public à l’esTRAde

L’esTRAde 16 Rue Guy Velay Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-08 18:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-08

En résidence à l’esTRAde, espace d’Art Actuel à Athis de l’Orne, la programmation de cette troisième édition donne à voir l’art VIDEO actuel, avec 8 artistes référencés à l’international et dont les œuvres questionnent notre rapport au monde, la construction de notre société, ses dysfonctionnement, proposant de nouveaux paradigmes et utopies au travers de réalisations percutantes donnant naissance à une conversation visuelle et/ou sonore inédite et nécessaire.

Le vernissage se tiendra le samedi 8 Novembre Août à 18 h 00. .

L'esTRAde 16 Rue Guy Velay Athis-Val de Rouvre 61430 Orne Normandie +33 2 33 65 70 38 lestrade.art@gmail.com

