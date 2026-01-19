Rencontre artistique à la boutique Comme un déclic Saint-Laurent-en-Grandvaux

Rencontre artistique à la boutique Comme un déclic

2026-02-05 16:00:00

2026-02-05 19:00:00

2026-02-05

J’ai le plaisir d’accueillir une illustratrice jurassienne, le temps d’un moment de partage et de sensibilité.

Une rencontre ouverte à toutes les âmes curieuses, pour découvrir l’univers de Jessica Chotard alias Aatena, échanger autour de ses dessins et profiter d’un temps de dédicaces.

Certaines de ses œuvres resteront exposées au studio pendant quelque temps, toutes proposées à l’unité, pour prolonger la rencontre et faire entrer l’art chez soi.

À la boutique, De 16h à 19h.

Seul·e, entre ami·e·s ou en famille, venez comme vous êtes.

Un moment doux, créatif et authentique… je vous attends avec plaisir. .

Comme un déclic Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 34 82 77 contact@commeundeclic.com

