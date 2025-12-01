Rencontre artistique avec Eugène Pereira Tamayo Forum du Mortainais Mortain-Bocage

Rencontre artistique avec Eugène Pereira Tamayo

Forum du Mortainais 24 rue du Rocher Mortain-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-15 15:00:00

fin : 2025-12-15 18:00:00

Date(s) :

2025-12-15

L’artiste Eugène Pereira Tamayo restituera le travail mené pendant ses trois semaines de résidence à Sourdeval. Ses recherches et productions se déploieront au Forum du Mortainais sous la forme d’une scénographie modulaire pour de futurs repas performatifs.

Pour cette sortie de résidence, il sera donné à voir une mise en scène sculpturale où la table devient terrain d’enquête et espace d’exposition horizontal, instable, poreux, qui reconfigure nos rapports aux objets, aux gestes et aux autres.

Les oeuvres d’Eugène Pereira Tamayo iront par la suite à la rencontres des habitant·e·s dans des lieux proches de l’atelier.

Ce rendez-vous, à la croisée de l’exposition et de l’ouverture d’atelier, est aussi l’occasion d’échanger avec l’artiste dont le travail navigue entre sculpture, performance, langage et comestible, avec un intérêt assumé pour les matériaux dits modestes, les gestes quotidiens, les formes ambiguës et les dispositifs de partage. .

Forum du Mortainais 24 rue du Rocher Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 6 37 91 99 93 laalcove.info@gmail.com

English : Rencontre artistique avec Eugène Pereira Tamayo

