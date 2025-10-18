RENCONTRE ARTISTIQUE avec OLIVIER LOULOUM et EXPO route de daugnague Pissos

route de daugnague MEDIATHEQUE Pissos

Gratuit

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-31

Rencontre artistique avec Olivier LOULOUM à la médiatheque de Pissos.

Venez découvrir l’univers d’un artiste à l’univers foisonnant…

Connu pour ces sculptures en bois ou mécaniques pleines de poésie, il nous présentera également ses dernières pieces de céramiques.

Une rencontre suivie d’une exposition qui se déroulera juusqu’au 31 octobre .

Manifestation organisée dans le cadre de la programmation culturelle de la Communauté de communes Coeur Haute Lande en partenariat avec la médiatheque de Pissos et soutenue par le Département des Landes. .

route de daugnague MEDIATHEQUE Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine

