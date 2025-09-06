Rencontre artistique concert Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Rencontre artistique concert Café Cantine Villeneuve-sur-Lot samedi 6 septembre 2025.

Rencontre artistique concert

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-06

Venez découvrir une exposition, suivie du concert d’Eloise, qui vous emportera dans un voyage poétique au fil du temps.

Repas sur réservation.

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English : Rencontre artistique concert

Come and discover an exhibition, followed by a concert by Eloise, who will take you on a poetic journey through time.

Meal on reservation.

German : Rencontre artistique concert

Besuchen Sie eine Ausstellung, gefolgt von einem Konzert von Eloise, die Sie auf eine poetische Reise durch die Zeit mitnimmt.

Essen auf Vorbestellung.

Italiano :

Venite a scoprire una mostra, seguita da un concerto di Eloise, che vi accompagnerà in un viaggio poetico nel tempo.

Pasto su prenotazione.

Espanol : Rencontre artistique concert

Venga a descubrir una exposición, seguida de un concierto de Eloise, que le llevará en un viaje poético a través del tiempo.

Comida previa reserva.

L’événement Rencontre artistique concert Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Villeneuve Vallée du Lot