Rencontre artistique Concert Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Rencontre artistique Concert

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Vernissage de l’exposition de Kekeli.

Venez découvrir l’exposition, suivi d’un repas et du concert Afro Fusion de Koku et Nico, qui nous emporterons dans un voyage musical unique.

Sur réservation.

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English :

Opening of Kekeli’s exhibition.

Come and discover the exhibition, followed by a meal and an Afro Fusion concert by Koku and Nico, who will take us on a unique musical journey.

Reservations required.

