Rencontre artistique et œnologique Une Heure, Une Œuvre, Un Vin Fontevraud-l’Abbaye

Fontevraud, le musée d’Art moderne Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-07-16 19:00:00

Le musée d’Art moderne de Fontevraud vous invite à un nouveau rendez-vous du cycle Une Heure, Une Œuvre, Un Vin, où l’art et le vin dialoguent à travers les sens.

À l’image des confrontations esthétiques qui fondent l’identité du musée, cette rencontre propose un double regard celui d’un historien de l’art et commissaire de l’exposition estivale, et celui d’un vigneron. Ensemble, ils tissent un lien entre l’univers magique de Gaston Chaissac — artiste inclassable, ancré dans la terre vendéenne et habité par la poésie du quotidien — et celui d’un vin de l’appellation Fiefs vendéens, dont l’étiquette reproduit l’une de ses œuvres.

Chaque séance se déploie en deux temps la première partie est consacrée à une visite commentée au cœur de l’exposition, pour découvrir l’univers magique de Gaston Chaissac, en résonance avec d’autres figures de la modernité et d’objets ethnographiques et extra-occidentaux.

Puis, une dégustation du vin sélectionné, présenté par le vigneron lui-même par son histoire, ses arômes, sa couleur ou sa structure. La dégustation prolonge alors cette immersion sensorielle.

Un moment à la croisée des chemins, où l’univers libre et singulier de Gaston Chaissac rencontre la richesse expressive d’un vin une expérience à savourer, entre culture et terroir.

Le Bourgadin blanc (hommage à Gaston Chaissac) Domaine Saint Nicolas | Vendée | Thierry Michon & Fils

À 19h

Mercredi 16 juillet 2025 à partir de 19h. .

Fontevraud, le musée d’Art moderne Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

The Musée d?Art Moderne de Fontevraud invites you to a new rendezvous in the cycle Une Heure, Une ?uvre, Un Vin, where art and wine enter into dialogue through the senses.

German :

Das Museum für moderne Kunst in Fontevraud lädt Sie zu einem neuen Termin der Reihe Une Heure, Une ?uvre, Un Vin ein, bei dem Kunst und Wein über die Sinne miteinander in Dialog treten.

Italiano :

Il Musée d’Art Moderne de Fontevraud vi invita a una nuova puntata della serie Une Heure, Une ?uvre, Un Vin, in cui l’arte e il vino dialogano con i sensi.

Espanol :

El Museo de Arte Moderno de Fontevraud le invita a una nueva entrega de su ciclo Une Heure, Une ?uvre, Un Vin, donde el arte y el vino entablan un diálogo de los sentidos.

