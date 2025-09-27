Rencontre artistique Librairie La Tête dans les Nuages Flavigny-sur-Ozerain

Rencontre artistique Librairie La Tête dans les Nuages Flavigny-sur-Ozerain samedi 27 septembre 2025.

Rencontre artistique

Librairie La Tête dans les Nuages 1 Rue de l’Ancien Couvent Flavigny-sur-Ozerain Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 17:00:00

fin : 2025-09-27 19:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Ce samedi 27 septembre à 17h, j’ai le plaisir de vous convier à une rencontre artistique riche en découvertes à la Librairie La Tête dans les Nuages, située au cœur de Flavigny-sur-Ozerain, au 1 rue de l’Ancien Couvent.

Au programme de cette fin d’après-midi

Estelle Ogura, photographe, vous dévoilera son univers sensible à travers son regard porté sur le monde.

Thanouvone Thihack-Baldine, artiste plasticien, partagera avec vous ses inspirations et créations aux multiples facettes.

Et pour enrichir encore cette ambiance poétique, des lectures de poésie seront proposées par Baldine.

Une petite collation viendra clore la rencontre tout en douceur.

Un moment de découverte, d’échange et de convivialité à ne pas manquer !

Pour toute information 06 29 49 84 31

Au plaisir de vous y retrouver nombreuses et nombreux ! .

Librairie La Tête dans les Nuages 1 Rue de l’Ancien Couvent Flavigny-sur-Ozerain 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté librairieltdln@gmail.com

English : Rencontre artistique

German : Rencontre artistique

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre artistique Flavigny-sur-Ozerain a été mis à jour le 2025-09-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)