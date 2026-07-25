Rencontre artistique hebenko ta hanko Laguinge-Restoue
dimanche 2 août 2026 · Laguinge-Restoue
Informations pratiques
Laguinge-Restoue
Rencontre artistique hebenko ta hanko
Bourg Laguinge-Restoue Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Le collectif Hebentik vous invite à Laguinge.
Sur le thème des artistes d’ici, avec Claudine Héguiaphal, Sacha Standen et Mixel Etxekopar, et de là-bas, avec François Corneloup et Lucie Fouquet, vous pourrez apprécier le programme suivant
– 18 h concert déambulatoire dans le village,
– 19 h 15 les danseurs du village sur la place et restauration,
– 21 h 15 concert à l’église. .
Bourg Laguinge-Restoue 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
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English : Rencontre artistique hebenko ta hanko
L’événement Rencontre artistique hebenko ta hanko Laguinge-Restoue a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque