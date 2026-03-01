Rencontre artistique Lourdes Landmann Office de Tourisme du Migennois Migennes

Rencontre artistique Lourdes Landmann

Office de Tourisme du Migennois 1, Place François Mitterrand Migennes Yonne

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

2026-03-14

Venez rencontrer la plasticienne Lourdes Landmann lors d’une visite guidée de son exposition Lignes de vie . Ses toiles, parfois agrémentées de collages, représentent une cartographie des parcours intérieurs. Vous distinguerez plusieurs techniques artistiques, dont la récupération, ainsi que de petits personnages ou chamans importants au Pérou, son pays d’origine. Une culture à découvrir à travers ses œuvres à dimension humanitaire.

Durant un après-midi, elle vous invite à déambuler à ses côtés dans la salle d’exposition, où ses tableaux deviennent une exploration des connexions visibles et invisibles, aux abords de couleurs riches et ensoleillées venant de son appétence pour notre astre lumineux. .

