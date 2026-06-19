Rencontre artistique Muret le château Muret-le-Château
Rencontre artistique Muret le château Muret-le-Château samedi 25 juillet 2026.
Muret-le-Château
Rencontre artistique Muret le château
Muret-le-Château Aveyron
Tarif : – – EUR
Concert Trio Soleo Tempus
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Concert de musique de chambre et vernissage exposition de peinture samedi 25 juillet
18h Concert Trio Soleo Tempus à l’église (entre libre au chapeau)
19h45 Vernissage de l’exposition de Céline Ruelle, pot de l’amitié offert par la municipalité et accueil des nouveaux habitants
20h30 Planche à partager pour 2 personnes proposée par l’Auberge du château à partir de 19€ sur réservation 05 65 47 71 57 .
Muret-le-Château 12330 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 93 84
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English :
Chamber Music Concert and Painting Exhibition Opening Saturday, July 25
L’événement Rencontre artistique Muret le château Muret-le-Château a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)