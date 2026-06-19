Muret-le-Château

Rencontre artistique Muret le château

Muret-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

Concert Trio Soleo Tempus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Concert de musique de chambre et vernissage exposition de peinture samedi 25 juillet

18h Concert Trio Soleo Tempus à l’église (entre libre au chapeau)

19h45 Vernissage de l’exposition de Céline Ruelle, pot de l’amitié offert par la municipalité et accueil des nouveaux habitants

20h30 Planche à partager pour 2 personnes proposée par l’Auberge du château à partir de 19€ sur réservation 05 65 47 71 57 .

Muret-le-Château 12330 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 93 84

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English :

Chamber Music Concert and Painting Exhibition Opening Saturday, July 25

L’événement Rencontre artistique Muret le château Muret-le-Château a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)