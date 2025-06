Rencontre artistiques Annie Bocel Artiste-Graveur Galerie Résonances Le Tréport 22 juin 2025 15:00

Seine-Maritime

Rencontre artistiques Annie Bocel Artiste-Graveur Galerie Résonances 5/7 rue de la Tour Le Tréport Seine-Maritime

Début : 2025-06-22 15:00:00

fin : 2025-06-22 18:00:00

2025-06-22

Exposition « Marées et Mémoires » de l’artiste-graveur Annie Bocel. Rencontre artiste. Finissage de l’exposition en présence de l’artiste pour un moment de partage autour de la gravure Gratuit.

Galerie Résonances 5/7 rue de la Tour

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 7 72 06 46 28

English : Rencontre artistiques Annie Bocel Artiste-Graveur

Exhibition « Marées et Mémoires » by artist-engraver Annie Bocel. Meet the artist. Finissage of the exhibition in the presence of the artist for a moment of sharing around engraving Free.

German :

Ausstellung « Marées et Mémoires » der Künstlerin und Graveurin Annie Bocel. Treffen mit der Künstlerin. Finissage der Ausstellung in Anwesenheit der Künstlerin für einen gemeinsamen Moment rund um die Gravur Kostenlos.

Italiano :

Mostra « Marées et Mémoires » dell’artista-incisore Annie Bocel. Incontro con l’artista. Finissage della mostra in presenza dell’artista per un momento di condivisione intorno all’incisione Gratuito.

Espanol :

Exposición « Marées et Mémoires » de la artista grabadora Annie Bocel. Encuentro con la artista. Finissage de la exposición en presencia de la artista para un momento de compartir en torno al grabado Gratuito.

