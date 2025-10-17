Rencontre astronomique Dun-le-Palestel

9 place de la poste Dun-le-Palestel Creuse

Venez observer les merveilles de la voûte céleste avec une rencontre astronomique à partir de 20h

Inscription obligatoire

Vêtements chauds recommandés

Ren 05 87 66 00 00 .

+33 5 87 66 00 00 contact@lapalette.fr

