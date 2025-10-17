Rencontre astronomique Dun-le-Palestel
Rencontre astronomique Dun-le-Palestel vendredi 17 octobre 2025.
Rencontre astronomique
9 place de la poste Dun-le-Palestel Creuse
Tarif : – –
Venez observer les merveilles de la voûte céleste avec une rencontre astronomique à partir de 20h
Inscription obligatoire
Vêtements chauds recommandés
05 87 66 00 00
9 place de la poste Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 66 00 00 contact@lapalette.fr
