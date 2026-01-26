Rencontre astronomique Salle de spectacle de la Ruche Saucats

Rencontre astronomique

Salle de spectacle de la Ruche 1 Allée Montesquieu Saucats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

GRATUIT et tout public

Venez rencontrer les astronomes amateurs qui vous parleront de leur pratique de l’astronomie sur le terrain.

Echanges et partages seront à l’honneur, en plein jour et surtout au chaud !!!

(Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2025 pourront participer aux votes)

Possibilité de prendre ou de renouveler son adhésion 2026.

ORDRE DU JOUR

Arrow Rapport d’activités 2025

Arrow Bilan financier 2025

Arrow Projets 2026

Arrow Budget prévisionnel 2026

Arrow Vote du tiers sortant

Arrow Questions diverses

Le pot de l’amitié sera offert à l’issue de la réunion. .

Salle de spectacle de la Ruche 1 Allée Montesquieu Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 45 64 18 ag-33@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre astronomique

L’événement Rencontre astronomique Saucats a été mis à jour le 2026-01-23 par Sud Bordeaux Tourisme