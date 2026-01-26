Rencontre astronomique Salle de spectacle de la Ruche Saucats
Rencontre astronomique Salle de spectacle de la Ruche Saucats samedi 31 janvier 2026.
Rencontre astronomique
Salle de spectacle de la Ruche 1 Allée Montesquieu Saucats Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
GRATUIT et tout public
Venez rencontrer les astronomes amateurs qui vous parleront de leur pratique de l’astronomie sur le terrain.
Echanges et partages seront à l’honneur, en plein jour et surtout au chaud !!!
(Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2025 pourront participer aux votes)
Possibilité de prendre ou de renouveler son adhésion 2026.
ORDRE DU JOUR
Arrow Rapport d’activités 2025
Arrow Bilan financier 2025
Arrow Projets 2026
Arrow Budget prévisionnel 2026
Arrow Vote du tiers sortant
Arrow Questions diverses
Le pot de l’amitié sera offert à l’issue de la réunion. .
Salle de spectacle de la Ruche 1 Allée Montesquieu Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 45 64 18 ag-33@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre astronomique
L’événement Rencontre astronomique Saucats a été mis à jour le 2026-01-23 par Sud Bordeaux Tourisme