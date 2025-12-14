Rencontre astronomique Shooting Stars and the Moon

Rue de l’Étoile Guillonville Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-22

Rencontre astronomique de quatre jours à Guillonville avec observations du ciel, ateliers et conférences, sur inscription.

Pendant quatre jours, l’Association Astronomique Antarès et le Club Astronomie Ciel organisent à Guillonville la première rencontre astronomique Shooting Stars and the Moon . Sur le terrain de sport, astronomes amateurs et curieux se retrouvent pour observer le ciel, la Lune et le Soleil, pratiquer l’astrophotographie et partager leurs expériences. Ateliers, animations pour enfants, stands et moments d’échange rythment le séjour, tandis que les conférences ouvertes au public se tiennent à la salle polyvalente. Petit déjeuner, déjeuners, dîners et buvette sont proposés sur réservation pour profiter pleinement de ce week-end sous les étoiles. La participation se fait uniquement sur inscription préalable, avec emplacements limités sur le terrain. 5 .

Rue de l’Étoile Guillonville 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire manifestation.antares@gmail.com

English :

Four-day astronomical meeting in Guillonville, with sky observations, workshops and lectures, registration required.

L’événement Rencontre astronomique Shooting Stars and the Moon Guillonville a été mis à jour le 2025-12-12 par OT COEUR DE BEAUCE