Rencontre atelier artiste public à l’esTRAde avec Bastien Vittori ATHIS DE L’ORNE Athis-Val de Rouvre

Rencontre atelier artiste public à l’esTRAde avec Bastien Vittori

ATHIS DE L’ORNE 16 rue Guy Velay Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:30:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Rencontre Atelier Artiste Public vec le photographe Bastien Vittori dans la cadre de sa résidence du 16 mars au 7 avril

Son travail explore les relations entre l’homme et son environnement à travers des pratiques mêlant photographie, dessin et installation. La photographie, au cœur de sa démarche, lui permet de capter les traces et les récits que portent les espaces qu’il observe. Travaillant d’après photographie, j’explore les imbrications de formes auxquelles je fais face chaque jour la transparence des feuilles et leur chatoiement, l’aspect tacheté des troncs d’arbres, la soie d’un vêtement. Tout cohabite, s’imbrique, s’encastre, se touche. Dessiner au fusain c’est creuser dans les formes et leur surface, creuser en frottant la page.

Ouvert à tous les publics adultes 12 places maximum !

Inscription obligatoire

Déroulement de la journée

-De 10h30 à 12h, Bastien Vittori présentera à l’esTRAde sa démarche artistique et son projet de résidence une vallée et ses vivants ainsi que le contenu et les objectifs de l’atelier.

Départ vers les lieux de captation dès le matin s’il fait beau.

-Entre 12h et 13h15 Pause déjeuner à l’extérieur s’il fait beau temps (repli à l’esTRAde si besoin)

(chacun·e prévoit son repas)

-De 13h30 à 17h Atelier en deux temps Apportez votre appareil photo numérique ou votre portable

Temps d’observation et de captation

Les participants seront invités à explorer leur territoire proche, en observant ses paysages, ses détails, et ses éléments singuliers. Cette phase d’observation, guidée par une approche photographique, les encouragera à capter les traces et ambiances qui marquent leur quotidien ou leur histoire personnelle. Qu’ils utilisent l’appareil photo ou le dessin, ces captations seront l’occasion de développer une attention particulière à leur environnement et d’interroger les récits qu’il peut porter.

Travail en atelier Les éléments recueillis seront repris dans l’atelier, où nous questionnerons l’image et son support. À travers des techniques telles que la photographie imprimée, le dessin ou la mise en espace, les participants traduiront leurs captations en compositions plastiques. Nous réfléchirons ensemble à la manière dont un médium artistique peut prolonger ou transformer une perception, et comment il peut véhiculer des récits ou des ressentis.

De la photographie au dessin, une expérience de création, pour une relecture contemporaine et poétique du territoire d’Athis-Val-de-Rouvre. Belle aventure artistique en compagnie de l’artiste ! .

ATHIS DE L’ORNE 16 rue Guy Velay Athis-Val de Rouvre 61430 Orne Normandie +33 2 33 65 70 38 benodelomez@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre atelier artiste public à l’esTRAde avec Bastien Vittori

L’événement Rencontre atelier artiste public à l’esTRAde avec Bastien Vittori Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-03-20 par Flers agglo