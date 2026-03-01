Rencontre atelier avec Alice Briere Haquet Bibliothèque Maryse Condé Paris

Alice Briere-Haquet est une autrice de littérature jeunesse prolifique, traduite dans plusieurs langues.

Dans le cadre du prix littéraire « Lire dans le 20ᵉ », qui vise à présenter la diversité de la littérature jeunesse à nos lecteurs et lectrices, on retrouve le roman fantastique “Soie” retenu dans a catégorie « roseau » (9-12 ans).

Venez donc la rencontrer ! Le métier d’autrice n’aura plus de secrets pour vous. La rencontre sera suivie d’un atelier d’écriture.

Une rencontre dans le cadre de Lire dans le 20e

Le samedi 07 mars 2026

de 14h00 à 15h30

gratuit Public jeunes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-07T15:00:00+01:00

fin : 2026-03-07T16:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-07T14:00:00+02:00_2026-03-07T15:30:00+02:00

Bibliothèque Maryse Condé 17 rue Sorbier 75020 Paris

+33146361779 bibliotheque.maryse-conde@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMaryseConde/ https://www.facebook.com/BibliothequeMaryseConde/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Maryse Condé et trouvez le meilleur itinéraire

