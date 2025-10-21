Rencontre-atelier avec Ella Charbon Médiathèque Parthenay Parthenay

Rencontre-atelier avec Ella Charbon Médiathèque Parthenay Parthenay mardi 21 octobre 2025.

Rencontre-atelier avec Ella Charbon

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Lauréate de la première édition du Prix des Tout-Petits de Parthenay-Gâtine pour son livre « Approche-toi », l’autrice-illustratrice jeunesse Ella Charbon vient à la rencontre de ses jeunes lecteurs. Elle entraîne les enfants à la découverte de son univers graphique et réalise avec eux une fresque collective.

Public 3-5 ans

Réservation conseillée auprès de la bibliothèque ou sur le site internet des médiathèques. .

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

English : Rencontre-atelier avec Ella Charbon

German : Rencontre-atelier avec Ella Charbon

Italiano :

Espanol : Rencontre-atelier avec Ella Charbon

L’événement Rencontre-atelier avec Ella Charbon Parthenay a été mis à jour le 2025-09-18 par CC Parthenay Gâtine