Rencontre-atelier avec Ella Charbon Médiathèque Parthenay Parthenay
Rencontre-atelier avec Ella Charbon Médiathèque Parthenay Parthenay mardi 21 octobre 2025.
Rencontre-atelier avec Ella Charbon
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-21
Date(s) :
2025-10-21
Lauréate de la première édition du Prix des Tout-Petits de Parthenay-Gâtine pour son livre « Approche-toi », l’autrice-illustratrice jeunesse Ella Charbon vient à la rencontre de ses jeunes lecteurs. Elle entraîne les enfants à la découverte de son univers graphique et réalise avec eux une fresque collective.
Public 3-5 ans
Réservation conseillée auprès de la bibliothèque ou sur le site internet des médiathèques. .
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr
English : Rencontre-atelier avec Ella Charbon
German : Rencontre-atelier avec Ella Charbon
Italiano :
Espanol : Rencontre-atelier avec Ella Charbon
L’événement Rencontre-atelier avec Ella Charbon Parthenay a été mis à jour le 2025-09-18 par CC Parthenay Gâtine