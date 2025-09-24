Rencontre-atelier avec Isabelle Normand Bibliothèque Faux

Rencontre-atelier avec Isabelle Normand

Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux Dordogne

Début : 2025-09-24

Auteure de poésie, de théâtre et de roman, elle partagera son parcours de vie puis vous entraînera par l’écriture dans un voyage intérieur afin d' »ôter l’heure » et de vous laisser porter par ce que vos mots recèlent.

Petite collation offerte en fin d’atelier afin d’échanger dans la convivialité.

8 participants maximum. .

Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 91 55 bibliothequefaux24@gmail.com

