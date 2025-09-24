Rencontre-atelier avec Isabelle Normand Bibliothèque Faux
Rencontre-atelier avec Isabelle Normand
Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux Dordogne
Auteure de poésie, de théâtre et de roman, elle partagera son parcours de vie puis vous entraînera par l’écriture dans un voyage intérieur afin d' »ôter l’heure » et de vous laisser porter par ce que vos mots recèlent.
Petite collation offerte en fin d’atelier afin d’échanger dans la convivialité.
8 participants maximum. .
Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 91 55 bibliothequefaux24@gmail.com
