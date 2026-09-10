Rencontre, atelier, dédicace, Musée d’art et d’histoire de Colombes, Colombes

Informations pratiques

Rencontre, atelier, dédicace Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée d’art et d’histoire de Colombes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Dernier jour de l’exposition [Résident] : Atelier BD avec l’auteur Gilles Rochier, Remise de prix du concours BD, Remise officielle de planches de BD évoquant différents lieux de Colombes et réalisées par Gilles Rochier.

Partenariat avec la librairie « Au pays des livres »

Musée d’art et d’histoire de Colombes 2 Rue Gabriel Péri, 92700 Colombes, France Colombes 92700 Centre Hauts-de-Seine Île-de-France 0147863885 https://www.colombes.fr/la-ville/la-vie-quotidienne/culture-et-loisirs/musee-municipal-dart-et-dhistoire [{« type »: « phone », « value »: « 01 47 86 38 85 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@mairie-colombes.fr »}] Fouilles archéologiques à Colombes. Les grands domaines de l’Ancien Régime et leurs illustres propriétaires. Dès l’Ancien Régime, Colombes est le théâtre où se jouent des destins exceptionnels : la reine Henriette d’Angleterre (1609-1669), veuve de Charles Ier d’Angleterre décapité par la révolution de Cromwell, vient y passer ses dernières années. Sur l’île de Moulin Joly, Claude-Henri Watelet aménage un des premiers jardins pittoresques au siècle des Lumières, à découvrir en maquette ainsi que le village de Colombes en 1780. Peintures XVIIe et XIXe siècles. Évolution de l’urbanisme (arrivée du chemin de fer, le pavillonnaire, les Habitations à Bon Marché…). Le développement industriel de Colombes au XIXe et XXe siècle est marquée par des noms illustres : parfums (Guerlain, Dorin, Sauzé), automobile (Facel-Vega, Hispano-Suiza), aéronautique (Gnome et Rhône, Amiot), téléphonie (Ericsson), Kleber… Le passé sportif de Colombes : le stade Yves du Manoir débute son histoire avec les Jeux Olympiques de 1924 et reste le haut lieu des rencontres sportives en France (la Coupe du Monde de 1938) jusqu’à la rénovation du Parc des Princes au début des années 1970. SNCF Ligne J gare de Colombes

Atelier BD l’auteur Gilles Rochier et remise de prix du concours BD

© Ville de Colombes