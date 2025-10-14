[RENCONTRE] Atelier participatif – Mobilité et durabilité : mission impossible ? CMI Rennes Rennes

Sur inscription

Et si on rendait nos mobilités internationales plus durables ?

_(English Below)_

**Comment construire des projets de mobilité à la fois pertinents et durables ?**

**Dans le cadre des Erasmus Days 2025**, qui se dérouleront du 13 au 18 octobre, les établissements d’enseignements supérieurs et le CMI de Rennes vous proposent de participer à un atelier autour de la thématique des mobilités durables.

Cet événement est ouvert à l’ensemble de la communauté universitaire et des écoles membres du CMI Rennes : étudiants, doctorants, enseignants, chercheurs, personnels administratifs.

Ce temps d’échange a pour objectif d’ouvrir une réflexion collective et de permettre aux membres des différents établissements d’échanger sur les questions autour de la mobilité internationale et son impact sur l’environnement.

**Au programme :**

* **17h50 :** Accueil des participants

* **18h00 :** Début de l’atelier

> Sondage et chiffres clés pour lancer la discussion

> Echanges guidés en petits groupes

> Restitution et conclusion

* **19h30 :** Moment convivial pour poursuivre les discussions pour celles et ceux qui le souhaitent

* **20h00 :** Fermeture de la Cité Internationale

**Infos pratiques :**

* Places limitées

* Inscription requise avant le vendredi 10 octobre 2025

* événement en français et en anglais

————

**How can we build mobility projects that are both relevant and sustainable?**

**As part of Erasmus Days 2025**, higher education institutions and the CMI Rennes offer you to join an interactive workshop on sustainable mobility.

The event is open to all members of the university community and member schools of the CMI Rennes : students, PhD studentss, teachers, researchers and staff.

The goal of this discussion is to open a collective dialogue and allow members from different institutions to exchange ideas on international mobility and its environmental impact.

**Programme:**

* **5:50 PM:** Welcome of participants

* **6:00 PM:** Workshop begins

> Key figures and a survey to kick off the discussion

> Guided conversations in small groups

> Recap and conclusion

* **7:30 PM:** Social gathering for those who wish to continue the discussion

* **8:00 PM:** Cité Internationale closes

**Event details:**

* Limited number of seats available

* Registration required before Friday, October 10, 2025

* The event will be held in both French and English

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-14T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-14T20:00:00.000+02:00

https://www.eventbrite.fr/e/atelier-erasmus-days-mobilite-et-durabilite-mission-impossible-tickets-1711609292469?aff=oddtdtcreator

CMI Rennes 1 place paul ricoeur, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine