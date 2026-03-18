RENCONTRE ATELIER SILHOUETTE ET BRANCHES, ET BRANCHE DE VIE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Après la lecture de Petit bourgeon , découvre l’univers de Perrine Boyer et crée ta branche de vie lors d’un atelier créatif.

Après la lecture de Petit bourgeon (éd. Lirabelle), Perrine Boyer — illustratrice en France, en Espagne et en Amérique latine, auteure de livres, d’affiches et de fresques murales — vous invite à découvrir les différentes étapes de création de ses illustrations. À travers ses carnets, son matériel (pochoirs, linogravure, rouleaux…) et ses essais de couleurs, elle partage son processus artistique.

• Atelier de 14h (8-12 ans) dessine une silhouette d’enfant, puis une branche d’arbre remplie de bourgeons, fleurs, feuilles et fruits.

• Atelier de 15h30 (4-7 ans) crée une branche d’arbre, puis décore la de bourgeons, fleurs, feuilles et fruits.

Chacun réalise ainsi sa propre branche de vie, une belle métaphore de l’enfant qui grandit au fil des saisons.

Sur inscription. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

After reading Petit bourgeon , discover the world of Perrine Boyer and create your own branch of life during a creative workshop.

L’événement RENCONTRE ATELIER SILHOUETTE ET BRANCHES, ET BRANCHE DE VIE Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34