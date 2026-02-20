Rencontre & Ateliers avec Sandrine Kao Médiathèque Craon

Rencontre & Ateliers avec Sandrine Kao

Médiathèque 18 Rue Flandres-Dunkerque Craon Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Temps de rencontre et de pratique artistique avec l’autrice-illustratrice Sandrine Kao !

Dans le cadre du salon Embusca’livres à Cossé-le-Vivien, le Réseau Lecture publique accueillera cette année l’autrice-illustratrice Sandrine Kao. Créatrice des albums Le Fil et Rêveries , elle proposera deux temps de rencontre et de pratique artistique, de 10h à 12h à la médiathèque de Cossé-le-Vivien et de 14h à 16h à la médiathèque de Craon.

Un univers doux et poétique à ne pas manquer !

Ateliers pour (petits et grands) enfants (dès 6 ans) les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Médiathèques-ludothèques de Craon & Cossé-le-Vivien

10h à 12h à Cossé-le-Vivien I 14h à 16h à Craon

Gratuit, sur réservation

– Cossé-le-Vivien 02 43 91 79 77 ou sur bibliothequecosselevivien@paysdecraon.fr

– Craon 02 43 06 07 25 ou sur mediatheque@paysdecraon.fr

Atelier artistique

Pour petits et grands enfants (dès 6 ans)

2h

Gratuit .

Médiathèque 18 Rue Flandres-Dunkerque Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 07 25 mediatheque@paysdecraon.fr

