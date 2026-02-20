Rencontre & Ateliers avec Sandrine Kao Médiathèque Craon
samedi 21 mars 2026.
Rencontre & Ateliers avec Sandrine Kao
Médiathèque 18 Rue Flandres-Dunkerque Craon Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
2026-03-21 14:00:00
2026-03-21 16:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Temps de rencontre et de pratique artistique avec l’autrice-illustratrice Sandrine Kao !
Dans le cadre du salon Embusca’livres à Cossé-le-Vivien, le Réseau Lecture publique accueillera cette année l’autrice-illustratrice Sandrine Kao. Créatrice des albums Le Fil et Rêveries , elle proposera deux temps de rencontre et de pratique artistique, de 10h à 12h à la médiathèque de Cossé-le-Vivien et de 14h à 16h à la médiathèque de Craon.
Un univers doux et poétique à ne pas manquer !
Ateliers pour (petits et grands) enfants (dès 6 ans) les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Médiathèques-ludothèques de Craon & Cossé-le-Vivien
10h à 12h à Cossé-le-Vivien I 14h à 16h à Craon
Gratuit, sur réservation
– Cossé-le-Vivien 02 43 91 79 77 ou sur bibliothequecosselevivien@paysdecraon.fr
– Craon 02 43 06 07 25 ou sur mediatheque@paysdecraon.fr
Atelier artistique
Pour petits et grands enfants (dès 6 ans)
2h
Gratuit .
Médiathèque 18 Rue Flandres-Dunkerque Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 07 25 mediatheque@paysdecraon.fr
English :
An opportunity to meet and practice art with author-illustrator Sandrine Kao!
