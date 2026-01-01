Rencontre au cinéma L’ENGLOUTIE de Louise Hémon Cinéma Even Lesneven

Rencontre au cinéma L’ENGLOUTIE de Louise Hémon

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 20:15:00

fin : 2026-01-28 23:15:00

Date(s) :

2026-01-28

Le Groupe Ouest propose une Ciné-rencontre du film L’ENGLOUTIE écrit en Côte des Légendes en présence de la co-scénariste Anaïs Tellenne.

“L’Engloutie” se déroule en 1899, au cœur des montagnes les plus reculées des Hautes-Alpes. Une jeune institutrice républicaine s’installe dans un hameau où règnent encore des croyances d’un autre âge. Une nature de plus en plus rude, ainsi qu’un éveil insoupçonné à la sensualité, menacent alors d’engloutir l’héroïne sous le désir et les avalanches.

En lice pour les César 2025, sélectionné au dernier festival de Cannes, L’ENGLOUTIE est un “film intelligent […] où contrastent la solitude et la solidarité villageoise, la lumière éblouissante de la neige et le noir d’avalanches nocturnes, la mystique païenne et le pragmatisme paysan.” France Culture.

Pas de réservation nécessaire. .

Cinéma Even 18 Rue Alsace Lorraine Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 83 14 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

