Rencontre au coin du cantou, Jean-Luc Amestoy

Asprières Aveyron

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Jean-Luc Amestoy, une émotion musicale ! Concert proposé par Les Nuits et les Jours de Querbes

Accordéoniste et pianiste toulousain d’exception, Jean-Luc Amestoy a marqué la scène musicale française aux côtés de Zebda, Philippe Léotard, Vicente Pradal, Art Mengo ou encore Bernardo Sandoval, avec qui il a enregistré la bande originale du film Western (César 1998 de la meilleure musique). Lors du dernier Printemps des poètes à Querbes, son dialogue en solo avec la comédienne Noëlle Miral a suspendu le temps une expérience intense qui a bouleversé l’auditoire. De ce moment est née l’envie de l’inviter au coin du cantou pour partager un concert intimiste où l’émotion sera sans nul doute au rendez-vous. .

Asprières 12700 Aveyron Occitanie +33 6 59 30 94 82

English :

Jean-Luc Amestoy, a musical emotion! Concert presented by Les Nuits et les Jours de Querbes

L’événement Rencontre au coin du cantou, Jean-Luc Amestoy Asprières a été mis à jour le 2025-11-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)