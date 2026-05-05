Rencontre au fil de l’eau avec Joy Majdalani, Maison Julien Gracq,

Rencontre au fil de l’eau avec Joy Majdalani Samedi 19 septembre, 14h00 Maison Julien Gracq Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Rendez-vous sur le Quai de la Loire au pied de la Maison Julien Gracq pour une lecture sur toue. Un temps privilégié avec l’autrice libanaise Joy Majdalani, lauréate du prix Le Vaudeville 2022.

Maison Julien Gracq 1 rue du Grenier à sel 49410 Saint-Florent-le-Vieil Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241197355 https://maisonjuliengracq.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@maisonjuliengracq.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0241197355 »}] La Maison Julien Gracq est un lieu de vie, « de repos et de travail » comme Julien Gracq le souhaitait et l’a écrit dans son testament.

Saison Méditerranée 2026

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