Rencontre au fil de l’eau avec Karim Kattan, Maison Julien Gracq,

Rencontre au fil de l’eau avec Karim Kattan Dimanche 20 septembre, 15h00 Maison Julien Gracq Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Rendez-vous sur le Quai de la Loire au pied de la Maison Julien Gracq pour une lecture sur toue, avec Karim Kattan, écrivain et poète palestinien.

Maison Julien Gracq 1 rue du Grenier à sel 49410 Saint-Florent-le-Vieil Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241197355 https://maisonjuliengracq.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@maisonjuliengracq.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 41 19 73 55 »}] La Maison Julien Gracq est un lieu de vie, « de repos et de travail » comme Julien Gracq le souhaitait et l’a écrit dans son testament.

Rendez-vous sur le Quai de la Loire au pied de la Maison Julien Gracq pour une lecture sur toue, avec Karim Kattan, écrivain et poète palestinien.

©Maison Julien Gracq