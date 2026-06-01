Rencontre au fil de l’eau avec Ruben Barrouk, Maison Julien Gracq,

Rencontre au fil de l’eau avec Ruben Barrouk Samedi 19 septembre, 16h00 Maison Julien Gracq Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Rendez-vous sur le Quai de la Loire au pied de la Maison Julien Gracq pour une lecture sur toue, avec Ruben Barrouk, auteur d’origine marocaine, sélectionné pour le Prix Stanislas du premier roman.

Maison Julien Gracq 1 rue du Grenier à sel 49410 Saint-Florent-le-Vieil Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241197355 https://maisonjuliengracq.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@maisonjuliengracq.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 41 19 73 55 »}] La Maison Julien Gracq est un lieu de vie, « de repos et de travail » comme Julien Gracq le souhaitait et l’a écrit dans son testament.

Rendez-vous sur le Quai de la Loire au pied de la Maison Julien Gracq pour une lecture sur toue, avec Ruben Barrouk, auteur d’origine marocaine, sélectionné pour le Prix Stanislas du premier roman.

©Maison Julien Gracq