Rencontre auteur Elles étaient 15 Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l'Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Samedi 2026-01-17 15:00:00

2026-01-17 16:30:00

2026-01-17

11 élèves du Lycée International Jeanne d’Arc ont rendu leur identité aux 15 élèves de ce même lycée qui pour la plupart ne sont jamais revenues de camp de déportation.

Ce travail monumental des élèves et de leurs deux professeurs vient expliquer la plaque commémorative apposée sur la façade du Lycée, simple rappel anonyme de l’horreur perpétrée.

Une plaque ne rend jamais les vies ôtées ou meurtries dans des conditions abominables, mais de jeunes gens du présent au même âge que les jeune filles disparues ont rendu leur nom à ces élèves d’hier pour qu’elles retrouvent grâce à ce livre la place qui leur a été enlevée.Tout public

+33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

11 students from the Lycée International Jeanne d’Arc gave their identities back to 15 students from the same school, most of whom never returned from deportation camps.

This monumental work by the students and their two teachers explains the commemorative plaque affixed to the Lycée’s facade, a mere anonymous reminder of the horror perpetrated.

A plaque never gives back the lives taken or murdered under abominable conditions, but young people of the present the same age as the girls who disappeared? have given back their names to these students of yesterday, so that, thanks to this book, they can regain the place that was taken from them.

