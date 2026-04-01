Rencontre auteur et lecture avec Benoit Fourchard Café Librairie le Tagarin Binic-Étables-sur-Mer

Rencontre auteur et lecture avec Benoit Fourchard

Café Librairie le Tagarin 15 Rue Pasteur Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 19:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Son prochain roman sera à l’attention des jeunes lecteurs. Il est en cours de rédaction. Il se passera en Bretagne et parlera notamment de la problématique des algues vertes.

Il est auteur de romans jeunesse et de recueils de nouvelles. Benoît Fourchard vit à Nancy. Il a été comédien, auteur de théâtre et se consacre totalement à l’écriture depuis plusieurs années. .

Café Librairie le Tagarin 15 Rue Pasteur Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Rencontre auteur et lecture avec Benoit Fourchard Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-23 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme