Rencontre auteur, Femmes relais Karayb, Fort-de-France

Rencontre auteur Vendredi 6 mars, 10h00 Femmes relais Karayb Martinique

30 à 40 personnes

Début : 2026-03-06T15:00:00+01:00 – 2026-03-06T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T15:00:00+01:00 – 2026-03-06T17:00:00+01:00

Littérature, Échange, Mentorat.

Inspiration et Reconnaissance : Démystifier le processus de création littéraire et offrir un moment de reconnaissance professionnelle pour les travaux des participants.

Témoignage inspirant de l’auteur. Lecture de ses œuvres et des productions des participants (avec leur accord). Séance de dédicaces.

