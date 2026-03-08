RENCONTRE AUTEUR FRÉDÉRIC PAULIN

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Frédéric Paulin, auteur de romans noirs, éclaire la guerre du Liban et la récente Histoire avec ses personnages hauts en couleur.

Frédéric Paulin écrit des romans noirs depuis près de dix ans, utilisant la récente Histoire comme matériau pour révéler des vérités parfois occultées, avec des personnages hauts en couleur. Après sa trilogie sur le djihadisme en France, il conclut sa trilogie libanaise avec Que s’obscurcissent le ciel et la lumière (octobre 2025), explorant la guerre du Liban de Beyrouth à Paris sous tous les angles. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Frédéric Paulin, author of black novels, sheds light on the war in Lebanon and recent history with his colorful characters.

L'événement RENCONTRE AUTEUR FRÉDÉRIC PAULIN Béziers a été mis à jour le 2026-03-06