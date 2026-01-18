RENCONTRE AUTEUR Ismaël Méziane Villefranche-de-Rouergue

RENCONTRE AUTEUR Ismaël Méziane

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Vendredi 2026-03-20

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Ismaël Méziane, autour de sa bande dessinée Comment devient-on raciste ?

Diplômé de Saint-Luc à Liège, Ismaël Méziane a collaboré au magazine Tchô ! avant de lancer sa première série pour la collection éponyme

Nas, poids plume , qui remporte plusieurs prix, dont le prix des écoles au festival d’Angoulême 2015.

Passionné de sciences humaines, Ismaël Méziane souhaite développer en bande dessinée les thèses d’Évelyne Heyer et de

Carole Reynaud-Paligot, commissaires scientifiques de la première grande exposition temporaire du Musée de l’Homme Nous et les autres. Des préjugés au racisme .

Rencontre proposée par l’association Ailleurs, ici-même .

+33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr

Ismaël Méziane, on his comic strip: How do you become a racist?

