Rencontre auteur jeunesse Neuvy-Deux-Clochers

Rencontre auteur jeunesse

1 Le Bourg Neuvy-Deux-Clochers

2025-12-07 15:00:00

2025-12-07

La médiathèque de Neuvy-Deux-Clochers vous invite à une rencontre placée sous le signe des auteurs et des contes. Pour l’occasion, François Dufêt et Bernard Charlot seront présents.

La sérénité de la forêt est troublée par une guerre stupide… Qui y mettra fin ?

François Dufêt viendra présenter son ouvrage La guerre des pompons, et vous dévoilera les coulisses de sa création, de l’idée à l’écriture. Il en lira également quelques extraits.

De son côté, Bernard Charlot vous emportera avec la lecture de son conte L’enfant et la rivière, une histoire douce et évocatrice qui invite au voyage.

N’attendez plus et rendez-vous dimanche que vous soyez petits ou grands, pour partager ensemble ce moment d’évasion. .

+33 2 48 79 01 21 bibli.neuvydeuxclochers@orange.fr

The Neuvy-Deux-Clochers mediatheque invites you to a meeting dedicated to authors and storytelling. François Dufêt and Bernard Charlot will be on hand for the occasion.

