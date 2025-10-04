RENCONTRE AUTEUR Magalas

RENCONTRE AUTEUR Magalas samedi 4 octobre 2025.

RENCONTRE AUTEUR

6 AVENUE DE LA MAIRIE Magalas Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Rencontre avec l’auteur Aurore Fernandes autour de son livre « Une Vie en Fuite » (Basé sur un fait réel) de 10h30 à 12h à la Médiathèque Kalliopé. Aurore Fernandes vit dans notre région. Elle est l’auteure de plusieurs romans, dont « Une autre chance » publié en 2023. Elle puise son inspiration dans les rencontres , les voyages, les paysages de son enfance. Elle signe ici son 8è roman.

.

6 AVENUE DE LA MAIRIE Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 79 79 mediatheque@ville-magalas.fr

English :

Meet author Aurore Fernandes to discuss her book « Une Vie en Fuite » (Based on a true story) from 10.30am to 12pm at the Médiathèque Kalliopé. Aurore Fernandes lives in our region. She is the author of several novels, including « Une autre chance » published in 2023. She draws her inspiration from encounters, travels and the landscapes of her childhood. This is her 8th novel.

German :

Treffen mit der Autorin Aurore Fernandes zu ihrem Buch « Une Vie en Fuite » (Basé sur un fait réel) von 10:30 bis 12:00 Uhr in der Mediathek Kalliopé. Aurore Fernandes lebt in unserer Region. Sie ist Autorin mehrerer Romane, darunter: « Une autre chance », veröffentlicht 2023. Sie schöpft ihre Inspiration aus den Begegnungen, Reisen und Landschaften ihrer Kindheit. Dies ist ihr achter Roman.

Italiano :

Incontro con l’autrice Aurore Fernandes per discutere del suo libro « Une Vie en Fuite » (Basato su una storia vera) dalle 10.30 alle 12.00 presso la Mediateca Kalliopé. Aurore Fernandes vive nella nostra regione. È autrice di diversi romanzi, tra cui « Une autre chance », pubblicato nel 2023. Si ispira agli incontri, ai viaggi e ai paesaggi della sua infanzia. Questo è il suo ottavo romanzo.

Espanol :

Encuentro con la autora Aurore Fernandes para hablar de su libro « Une Vie en Fuite » (Basado en una historia real) de 10.30 a 12.00 horas en la Mediateca de Kalliopé. Aurore Fernandes vive en nuestra región. Es autora de varias novelas, entre ellas « Une autre chance », publicada en 2023. Se inspira en los encuentros, los viajes y los paisajes de su infancia. Esta es su octava novela.

L’événement RENCONTRE AUTEUR Magalas a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT AVANT-MONTS