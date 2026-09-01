Rencontre auteur Médiathèque Magescq
jeudi 24 septembre 2026 · Médiathèque · Magescq
Informations pratiques
Magescq
Rencontre auteur
Médiathèque 21 Avenue de Maremne Magescq Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 18:30:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Sabi Mara, autrice magesquoise, ayant publié plusieurs ouvrages aux éditions Persée viendra présenter son travail très singulier sur la force des mots et les pouvoirs de la littérature entre France et Bosnie
Sabi Mara, autrice magesquoise, ayant publié plusieurs ouvrages aux éditions Persée viendra présenter son travail très singulier sur la force des mots et les pouvoirs de la littérature entre France et Bosnie .
Médiathèque 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr
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English : Rencontre auteur
Sabi Mara, a writer from Magesque who has published several books with Éditions Persée, will present her highly distinctive work on the power of words and the influence of literature between France and Bosnia.
L’événement Rencontre auteur Magescq a été mis à jour le 2026-09-08 par OTI LAS
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