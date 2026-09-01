Rencontre auteur Médiathèque Magescq

Informations pratiques

Magescq

Rencontre auteur

Médiathèque 21 Avenue de Maremne Magescq Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 18:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Sabi Mara, autrice magesquoise, ayant publié plusieurs ouvrages aux éditions Persée viendra présenter son travail très singulier sur la force des mots et les pouvoirs de la littérature entre France et Bosnie

Sabi Mara, autrice magesquoise, ayant publié plusieurs ouvrages aux éditions Persée viendra présenter son travail très singulier sur la force des mots et les pouvoirs de la littérature entre France et Bosnie .

Médiathèque 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr

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English : Rencontre auteur

Sabi Mara, a writer from Magesque who has published several books with Éditions Persée, will present her highly distinctive work on the power of words and the influence of literature between France and Bosnia.

L’événement Rencontre auteur Magescq a été mis à jour le 2026-09-08 par OTI LAS