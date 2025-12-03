Rencontre auteur Muriel Carminati Rien ne va plus pour Saint Nicolas ! Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin Toul

Rencontre auteur Muriel Carminati Rien ne va plus pour Saint Nicolas !

Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul Meurthe-et-Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-03 15:00:00

2025-12-03

Lecture-dédicace avec l’auteure jeunesse Muriel Carminati. Illustrations de Pascal Laurent aux éditions Liralest.

Cette rencontre sera suivie d’un goûter convivial avec l’auteure. Les ouvrages seront en vente sur place avec la librairie Bossuet.

Muriel Carminati est née à Longwy. Elle aurait bien voulu devenir archéologue ou chanteuse de jazz mais le destin en a décidé autrement et elle a choisi une autre voie inventer des histoires pour la jeunesse.

Muriel a toujours considéré la lecture comme un tapis volant qui lui permettait de s’évader de son quotidien et de découvrir d’autres horizons. Voilà pourquoi elle aime souvent faire voyager ses lecteurs et lectrices dans le temps et dans l’espace.

Son dernier album jeunesse

Rien ne va plus pour saint Nicolas !

Après sa dernière tournée, saint Nicolas s’apprête à prendre un repos bien mérité. Mais le père Fouettard est déprimé. Il en a assez d’être toujours perçu comme le méchant. Que faire ? Saint Nicolas a alors une idée lumineuse ils vont échanger leurs rôles !

Mais est-ce vraiment une solution si satisfaisante ?

Enfants à partir de 5 ans salle de l’heure du Conte entrée libre (dans la limite des places disponibles).Enfants

Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 65 83 83 mediatheque@mairie-toul.fr

English :

Book signing with children’s author Muriel Carminati. Illustrations by Pascal Laurent, published by Liralest.

The event will be followed by a convivial snack with the author. Books will be on sale on site with the Bossuet bookshop.

Muriel Carminati was born in Longwy. She would have liked to become an archaeologist or a jazz singer, but fate decided otherwise and she chose another path: inventing stories for young people.

Muriel has always regarded reading as a magic carpet that lets her escape from her daily routine and discover new horizons. That’s why she often takes her readers on journeys through time and space.

Her latest children’s album

Rien ne va plus pour saint Nicolas!

After his last tour, Saint Nicholas is about to take a well-deserved rest. But Father Fouettard is depressed. He’s had enough of always being seen as the bad guy. What can he do about it? Saint Nicholas has a brilliant idea: they’re going to swap roles!

But is it really such a satisfactory solution?

Children aged 5 and over salle de l’heure du Conte free admission (subject to availability).

German :

Lesung und Signierstunde mit der Jugendbuchautorin Muriel Carminati. Illustrationen von Pascal Laurent im Verlag Liralest.

Im Anschluss an das Treffen findet ein gemütlicher Imbiss mit der Autorin statt. Die Bücher werden vor Ort in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Bossuet verkauft.

Muriel Carminati wurde in Longwy geboren. Sie wäre gerne Archäologin oder Jazzsängerin geworden, aber das Schicksal entschied anders und sie wählte einen anderen Weg: Sie erfand Geschichten für Kinder und Jugendliche.

Muriel hat das Lesen immer als fliegenden Teppich betrachtet, mit dem sie ihrem Alltag entfliehen und andere Horizonte entdecken konnte. Deshalb nimmt sie ihre Leserinnen und Leser oft gerne mit auf eine Reise durch Zeit und Raum.

Ihr letztes Jugendbuch

Rien ne va plus pour saint Nicolas!

Nach seiner letzten Tour bereitet sich St. Nikolaus auf eine wohlverdiente Ruhepause vor. Aber Knecht Ruprecht ist deprimiert. Er hat es satt, immer als der Bösewicht wahrgenommen zu werden. Was soll er nur tun? Da hat Sankt Nikolaus eine glänzende Idee: Sie werden die Rollen tauschen!

Aber ist das wirklich eine so befriedigende Lösung?

Kinder ab 5 Jahren salle de l’heure du Conte freier Eintritt (im Rahmen der verfügbaren Plätze).

Italiano :

Firma del libro con l’autrice per bambini Muriel Carminati. Illustrazioni di Pascal Laurent, pubblicato da Liralest.

L’incontro sarà seguito da una merenda conviviale con l’autrice. I libri saranno in vendita presso la libreria Bossuet.

Muriel Carminati è nata a Longwy. Avrebbe voluto diventare un’archeologa o una cantante jazz, ma il destino ha deciso diversamente e lei ha scelto un’altra strada: inventare storie per ragazzi.

Muriel ha sempre considerato la lettura come un tappeto magico che le permette di evadere dalla routine quotidiana e di scoprire nuovi orizzonti. Per questo le piace spesso portare i suoi lettori in un viaggio nel tempo e nello spazio.

Il suo ultimo libro per bambini

Rien ne va plus pour saint Nicolas!

Dopo il suo ultimo tour, San Nicola si prepara a prendersi un meritato riposo. Ma padre Fouettard è depresso. Ne ha abbastanza di essere sempre visto come il cattivo. Cosa può fare? A San Nicola viene un’idea brillante: si scambieranno i ruoli!

Ma è davvero una soluzione così soddisfacente?

Bambini a partire dai 5 anni Sala delle storie ingresso gratuito (fino a esaurimento posti).

Espanol :

Firma de libros con la autora infantil Muriel Carminati. Ilustraciones de Pascal Laurent, publicado por Liralest.

Este encuentro irá seguido de un aperitivo de convivencia con la autora. Los libros estarán a la venta en la librería Bossuet.

Muriel Carminati nació en Longwy. Le hubiera gustado ser arqueóloga o cantante de jazz, pero el destino la llevó por otro camino: inventar historias para jóvenes.

Muriel siempre ha considerado la lectura como una alfombra mágica que le permite escapar de su rutina diaria y descubrir nuevos horizontes. Por eso a menudo le gusta llevar a sus lectores de viaje por el tiempo y el espacio.

Su último libro infantil

¡Rien ne va plus pour saint Nicolas!

Tras su última gira, San Nicolás se dispone a tomarse un merecido descanso. Pero el padre Fouettard está deprimido. Está harto de que siempre le vean como el malo de la película. ¿Qué puede hacer? A San Nicolás se le ocurre una idea brillante: ¡intercambiarán los papeles!

Pero, ¿es realmente una solución tan satisfactoria?

Niños a partir de 5 años Sala de Cuentos entrada gratuita (sujeto a disponibilidad).

