RENCONTRE AUTEUR NICOLAS MARTIN Béziers

RENCONTRE AUTEUR NICOLAS MARTIN

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Nicolas Martin, ancien animateur de La Méthode scientifique , signe Fragile/s , une dystopie où un régime fasciste contrôle le corps des femmes.

Nicolas Martin, bien connu des auditeurs de France Inter et France Culture pour avoir animé pendant six ans La Méthode scientifique et été rédacteur en chef d’ Entrée libre sur France 5, partage également sa passion du cinéma dans l’émission Le Cercle sur Canal+ et à travers son podcast indépendant Réalisé sans trucage . En 2024, il publie son premier roman, Fragile/s (éd. du Diable Vauvert), une dystopie où la société dérive vers un régime fasciste instaurant un programme de contrôle du corps des femmes. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Nicolas Martin, former host of La Méthode scientifique , has penned Fragile/s , a dystopia in which a fascist regime controls women’s bodies.

German :

Nicolas Martin, ehemaliger Moderator von La Méthode scientifique , schreibt Fragile/s , eine Dystopie, in der ein faschistisches Regime den Körper der Frauen kontrolliert.

Italiano :

Nicolas Martin, ex conduttore di La Méthode scientifique , ha scritto Fragile/s , una distopia in cui un regime fascista controlla il corpo delle donne.

Espanol :

Nicolas Martin, antiguo presentador de La Méthode scientifique , ha escrito Fragile/s , una distopía en la que un régimen fascista controla el cuerpo de las mujeres.

