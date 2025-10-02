Rencontre Auteur Polar Sidonnie Bonnec LOURDES Lourdes

Rencontre Auteur Polar Sidonnie Bonnec

La célèbre animatrice TV/radio présentera son premier roman « La fille au pair ».

Ventes et dédicaces sur place.
Adultes.
Entrée libre.
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21 

English :

The famous TV/radio host will present her first novel « La fille au pair ».

Sales and autographs on site.
Adults.
Free admission.

German :

Die bekannte TV-/Radiomoderatorin wird ihren ersten Roman « La fille au pair » vorstellen.

Verkauf und Signierstunden vor Ort.
Erwachsene.
Freier Eintritt.

Italiano :

La famosa conduttrice radiotelevisiva presenterà il suo primo romanzo « La fille au pair ».

Vendita e firma sul posto.
Adulti.
Ingresso libero.

Espanol :

La famosa presentadora de radio y televisión presentará su primera novela « La fille au pair ».

Venta y firma in situ.
Entrada libre.
Entrada gratuita.

