Rencontre Auteur Polar Sidonnie Bonnec LOURDES Lourdes
Rencontre Auteur Polar Sidonnie Bonnec LOURDES Lourdes jeudi 2 octobre 2025.
Rencontre Auteur Polar Sidonnie Bonnec
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 18:00:00
fin : 2025-10-02 19:30:00
Date(s) :
2025-10-02
La célèbre animatrice TV/radio présentera son premier roman « La fille au pair ».
Ventes et dédicaces sur place.
Adultes.
Entrée libre.
.
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21
English :
The famous TV/radio host will present her first novel « La fille au pair ».
Sales and autographs on site.
Adults.
Free admission.
German :
Die bekannte TV-/Radiomoderatorin wird ihren ersten Roman « La fille au pair » vorstellen.
Verkauf und Signierstunden vor Ort.
Erwachsene.
Freier Eintritt.
Italiano :
La famosa conduttrice radiotelevisiva presenterà il suo primo romanzo « La fille au pair ».
Vendita e firma sul posto.
Adulti.
Ingresso libero.
Espanol :
La famosa presentadora de radio y televisión presentará su primera novela « La fille au pair ».
Venta y firma in situ.
Entrada libre.
Entrada gratuita.
L’événement Rencontre Auteur Polar Sidonnie Bonnec Lourdes a été mis à jour le 2025-09-05 par OT de Lourdes|CDT65