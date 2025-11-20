Rencontre auteure Gabriella ZALAPI Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin Toul

Rencontre auteure Gabriella ZALAPI

Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-11-20 18:30:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Née à Milan en 1972, Gabriella Zalapi est plasticienne et romancière. Elle porte en elle plusieurs pays l’Italie, le Royaume-Uni et la Suisse. Formée à la Haute école d’art et de design à Genève, elle puise sa créativité au coeur de sa propre histoire familiale, dans un jeu trouble entre histoire intime et fiction.

Comme dans ses deux premiers romans, Gabriella Zalapi offre une écriture réduite à l’essentiel dans son dernier roman Ilaria ou la Conquête de la désobéissance. Elle raconte l’histoire d’une enfant enlevée par son père, alors en plein divorce. Un road trip saisissant sur l’enfance et l’apprentissage solitaire de la vie.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Ados-adulteAdultes

0 .

Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 65 83 83 mediatheque@mairie-toul.fr

English :

Born in Milan in 1972, Gabriella Zalapi is a visual artist and novelist. She is a native of several countries: Italy, the UK and Switzerland. Trained at the Haute école d’art et de design in Geneva, she draws her creativity from the heart of her own family history, in a troubled interplay between intimate history and fiction.

As in her first two novels, Gabriella Zalapi’s latest Ilaria ou la Conquête de la désobéissance (Ilaria or the Conquest of Disobedience) cuts to the essential. It tells the story of a child abducted by her father, who is in the midst of a divorce. A gripping road trip about childhood and the solitary apprenticeship of life.

Admission free, subject to availability. Adults

German :

Gabriella Zalapi wurde 1972 in Mailand geboren. Sie ist bildende Künstlerin und Romanautorin. Sie trägt mehrere Länder in sich: Italien, das Vereinigte Königreich und die Schweiz. Sie wurde an der Haute école d’art et de design in Genf ausgebildet und schöpft ihre Kreativität aus dem Herzen ihrer eigenen Familiengeschichte, in einem trüben Spiel zwischen intimer Geschichte und Fiktion.

Wie in ihren ersten beiden Romanen bietet Gabriella Zalapi auch in ihrem neuesten Roman Ilaria ou la Conquête de la désobéissance eine auf das Wesentliche reduzierte Schreibweise. Sie erzählt die Geschichte eines Kindes, das von seinem Vater, der sich zu diesem Zeitpunkt in Scheidung befindet, entführt wird. Ein eindringlicher Roadtrip über die Kindheit und das einsame Erlernen des Lebens.

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze. Jugendliche-Erwachsene

Italiano :

Nata a Milano nel 1972, Gabriella Zalapi è artista visiva e scrittrice. È originaria di diversi Paesi: Italia, Regno Unito e Svizzera. Formatasi alla Haute école d’art et de design di Ginevra, trae la sua creatività dal cuore della propria storia familiare, in un travagliato gioco tra storia intima e finzione.

Come i suoi primi due romanzi, l’ultimo di Gabriella Zalapi, Ilaria ou la Conquête de la désobéissance (Ilaria o la conquista della disobbedienza), è ridotto all’essenziale. Racconta la storia di una bambina rapita dal padre, che sta divorziando. Un viaggio avvincente sull’infanzia e sull’apprendistato solitario della vita.

Ingresso libero, fino a esaurimento posti. Adulti

Espanol :

Nacida en Milán en 1972, Gabriella Zalapi es artista visual y novelista. Es originaria de varios países: Italia, Reino Unido y Suiza. Formada en la Haute école d’art et de design de Ginebra, extrae su creatividad del corazón de su propia historia familiar, en una problemática interacción entre historia íntima y ficción.

Al igual que sus dos primeras novelas, la última de Gabriella Zalapi, Ilaria ou la Conquête de la désobéissance (Ilaria o la conquista de la desobediencia), se reduce a lo esencial. Cuenta la historia de una niña secuestrada por su padre, que se encuentra en pleno proceso de divorcio. Un viaje apasionante sobre la infancia y el aprendizaje solitario de la vida.

Entrada gratuita, sujeta a disponibilidad. Adultos

L’événement Rencontre auteure Gabriella ZALAPI Toul a été mis à jour le 2025-10-17 par MT TERRES TOULOISES