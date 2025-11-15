Rencontre auteure locale Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand Anneyron
Rencontre auteure locale Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand Anneyron samedi 15 novembre 2025.
Rencontre auteure locale
Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand 5 bis rue Victor Hugo Anneyron Drôme
Début : 2025-11-15 10:30:00
fin : 2025-11-15 12:00:00
2025-11-15
Rencontre avec Armande Collin pour son livre Réinventer l’avenir .
Entrée libre et gratuite.
Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand 5 bis rue Victor Hugo Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 75 94 mediatheque@anneyron.fr
English :
Meet Armande Collin for her book Reinventing the future .
Free admission.
German :
Treffen mit Armande Collin für ihr Buch Réinventer l’avenir (Die Zukunft neu erfinden).
Freier Eintritt.
Italiano :
Incontro con Armande Collin per il suo libro Reinventare il futuro .
Ingresso libero.
Espanol :
Encuentro con Armande Collin por su libro Reinventar el futuro .
Entrada gratuita.
L’événement Rencontre auteure locale Anneyron a été mis à jour le 2025-10-12 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche