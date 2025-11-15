Rencontre auteure locale Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand Anneyron

Rencontre auteure locale

Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand 5 bis rue Victor Hugo Anneyron Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:30:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Rencontre avec Armande Collin pour son livre Réinventer l’avenir .

Entrée libre et gratuite.

.

Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand 5 bis rue Victor Hugo Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 75 94 mediatheque@anneyron.fr

English :

Meet Armande Collin for her book Reinventing the future .

Free admission.

German :

Treffen mit Armande Collin für ihr Buch Réinventer l’avenir (Die Zukunft neu erfinden).

Freier Eintritt.

Italiano :

Incontro con Armande Collin per il suo libro Reinventare il futuro .

Ingresso libero.

Espanol :

Encuentro con Armande Collin por su libro Reinventar el futuro .

Entrada gratuita.

L’événement Rencontre auteure locale Anneyron a été mis à jour le 2025-10-12 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche