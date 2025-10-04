Rencontre auteurs Médiathèque Benoite Boulard Le Port

Gratuit

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Rencontrez et échangez avec deux auteurs autour de leurs œuvres

Médiathèque Benoite Boulard 100 AVENUE 20 DECEMBRE 1848 97420 Le Port Le Port 97420 La Réunion La Réunion 0262435091

©mediathequebenoiteboulard