Rencontre automnale autour de l'art de vivre Poussignac

dimanche 28 septembre 2025.

Poussignac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

2025-09-28
fin : 2025-09-28

2025-09-28

Ateliers gratuits
10h30 découverte musicale pour enfant la violoncelle (0-6 ans)
11h30 séance de yoga
14h voyage sonore
15h herborisation, à la recherche des plantes locales
Ateliers, animations, restauration, artisans locaux, thérapeutes, associations   .

Poussignac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 45 24 

