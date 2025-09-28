Rencontre automnale autour de l’art de vivre Poussignac
dimanche 28 septembre 2025.
Rencontre automnale autour de l’art de vivre
Poussignac Lot-et-Garonne
Gratuit
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Ateliers gratuits
10h30 découverte musicale pour enfant la violoncelle (0-6 ans)
11h30 séance de yoga
14h voyage sonore
15h herborisation, à la recherche des plantes locales
Ateliers, animations, restauration, artisans locaux, thérapeutes, associations .
Poussignac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 45 24
