Rencontre automnale autour de l’art de vivre Poussignac

Poussignac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Ateliers gratuits

10h30 découverte musicale pour enfant la violoncelle (0-6 ans)

11h30 séance de yoga

14h voyage sonore

15h herborisation, à la recherche des plantes locales

Ateliers, animations, restauration, artisans locaux, thérapeutes, associations .

Poussignac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 45 24

