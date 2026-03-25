Rencontre autour d’Aharon Appelfeld Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris

Aharon Appelfeld (1932-2018), écrivain israélien né au cœur de l’Europe, est l’auteur d’une œuvre singulière en hébreu, une langue qui n’était pas la sienne et qu’il a su apprivoiser puis modeler dans une écriture de l’ellipse où mémoire et rêve s’entrelacent pour tenter de faire revivre un monde disparu.

Dans un ouvrage polyphonique, Renée Adjiman et Valérie Pera Guillot réunissent les contributions de psychanalystes, de cinéastes, de journalistes et d’universitaires qui reviennent sur leur rencontre décisive avec Aharon Appelfeld.

L’évènement sera animée par Michèle Tauber, Professeure au Département d’études hébraïques et juives de l’Université de Strasbourg.

Venez échanger avec Renée Adjiman, Laure Adler, Hervé Castanet, Valérie Pera-Guillot, Valérie Zenatti et Michèle Tauber autour du livre « Rencontres avec Aharon Appelfeld » (Edition imago, 2025).

Le lundi 30 mars 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-30T21:00:00+02:00

fin : 2026-03-30T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-30T18:00:00+02:00_2026-03-30T19:00:00+02:00

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint Mandé 75012 Paris

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